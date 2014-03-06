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بالفيديو...زيّني ربطة حجابك المسائية بالتاج مع الخبيرة مها خالد

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بالفيديو...زيّني ربطة حجابك المسائية بالتاج مع الخبيرة مها خالد بالفيديو...زيّني ربطة حجابك المسائية بالتاج مع الخبيرة مها خالد

لم يعد الحصول على إطلالة حجاب خاصّة ومميّزة لسهرة مسائية فخمة في غاية الصعوبة كما كان سابقاً. فبخطوات سريعة وسهلة، يمكنك الحصول على ربطة حجاب مميّزة؛ وكلّ ما تحتاجين إليه هو تنفيذ الخطوات بإتقان واستخدام اكسسوار خاصّ يليق بالمناسبة.
"سيدتي نت" والخبيرة مها خالد، من حجاب كلينيك ـ أبوظبي اختارتا استخدام اكسسوار "التاج" لنضيف لمسة ملكية إلى إطلالتك المسائية بالحجاب.

تحتاجين إلى:
ـ حجاب قطني لتغطية الشعر
ـ دبابيس لتثبيت الحجاب
ـ تاج
ـ شيلة (فولار) غير مطبّع وخامته رقيقة وخفيفة غير منزلقة

تابعي الخطوات مع مها خالد خبيرة الماكياج وستايلات الحجاب في "سيدتي نت"، والتي صممت الستايل وستنفذه بطريقة بسيطة:


إعداد ستايل الملابس والحجابات: مها خالد ـ حجاب كلينيك أبوظبي
الملابس والحجابات تقدمة: محل بيلوش فاشن للأزياء الإسلامية ـ أبوظبي
المكياج : صالون بولش للعناية بالأظافر وأكثر

تابعي الخطوات :

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سيدتي

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