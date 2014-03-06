رئيس نادى إنتر ميلان الإيطالي يتعهد بضم المزيد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق

أكد إريك توهير ، رئيس نادى إنتر ميلان الإيطالى ، أن النيراتزورى سوف يضم عددا من اللاعبين خلال موسم الإنتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق.

وكان الفريق الإيطالى قد ضمن خدمات هيرنانيز ، من نادى لاتسيو خلال الإنتقالات الشتوية ، بينما أعلن عن ضم الصربى نيمينيا فيديتش ، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزى فى وقت سابق من الأسبوع الحالى ، على أن يتم تفعيل العقد فى نهاية الموسم.

ومع ذلك وعد توهير مشجعى الانتر بأنه سيضم عددا من كبار اللاعبين قبل بداية الموسم المقبل.

وقال على الموقع الرسمى للنادى “قد نضم مزيدا من اللاعبين فى الصيف،ونحن نبنى فريقا للسنوات القادمة”.

وأضاف توهير “بضم هيرنانيز دعمنا خط الوسط بقوة وبضم فيديتش عززنا خط الدفاع. وأعتقد إننا فى حاجة لتحقيق إستقرار ، ولكننى اعتقد اننا فى الموسم القادم سيكون متوسط أعمار الفريق تتراوح ما بين (25،26) عاما، وأهم شئ هو تحقيق التوازن بين الأعمار والمراكز المختلفة فى خطوط الفريق”.

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