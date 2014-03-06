قطر ترد على الدول التي سحبت سفرائها لديها بمنع رعاياها من دخول متاجر”هارودز” بلندن

أعلن مجلس الشورى القطري، في بيان له اليوم الخميس، أنه سيتم منع الدول التي سحبت سفرائها لدى الدوحة من دخول محلات “هارودز”وجاء بالبيان : إذا كانت هذه الدول -دول الخليج- قادرة على سحب سفرائها لدينا، فلنرى كيف يشعرون عندما يُمنعون من دخول محلات “هارودز” التي تقع في أرقى أحياء لندن” .

وأعلنت السلطة القطرية بعد يوم من سحب السفراء، أنها ستتخذ قرارات وردود أفعال حاسمة، ضد دول الخليج التي قامت بسجب سفرائها من “الدوحة”، وأكد عدد من المسئولين أنه سيتم منع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء القطريين والكويتيين والعمانيين، من دخول، محلات هارودز .

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين، قررت أمس الأربعاء سحب سفرائها لدى الدوحة، وذلك في إطار اتخاذ ما تراه هذه الدول مناسباً لحماية أمنها واستقرارها -وفقًا لما جاء ببيان صادر عن الـ3 دول -.

محلات “هارودز”واحدة من أهم الأماكن التجارية الموجودة بوسط لندن، وفي عام 2010 قامت شركة الاستثمار التابعة للأسرة الحاكمة في قطر “قطر القابضة” بشرائها من رجل الأعمال المصري “محمد الفايد” في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني (2.3 مليار دولار).