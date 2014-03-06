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مانشستر سيتي يخطط لضم ميسي مقابل 165 مليون إسترليني

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مانشستر سيتي يخطط لضم ميسي مقابل 165 مليون إسترليني مانشستر سيتي يخطط لضم ميسي مقابل 165 مليون إسترليني

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، لضم النجم العالمي ليونيل ميسي ، مقابل 165 مليون جنيه استرليني.

حيث ذكرت الصحف البريطانية اليوم ، إن هذا العرض من نادي “الأثرياء” ، لن يكون الأول وهذا ليس نهاية العرض لإبعاد نجم هجوم منتخب الأرجنتين ، ونادي برشلونة الأسباني على قلعة الكامب نو.
> وقد يهدف رجل الأعمال الإماراتي الشهير سليمان الفهيم ، التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني، وتخطي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يريد ضم اللاعب.
> كان رئيس نادي برشلونة بارتوميو ، قد أعلن أمس الأربعاء أن “ميسي ليس للبيع”، لكن من الممكن أن يتراجع عن تصريحه في حال ، أصبح عرض مانشستر سيتي رسميا.

أ ش أ

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