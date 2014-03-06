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ضبط تشكيل مكون من 20 شخصاً ينقب عن الآثار بمنطقة بني حسن بالمنيا

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ضبط تشكيل مكون من 20 شخصاً ينقب عن الآثار بمنطقة بني حسن بالمنيا ضبط تشكيل مكون من 20 شخصاً ينقب عن الآثار بمنطقة بني حسن بالمنيا

ارشيفية

ضبطت مباحث الأثار بالمنيا تشكيلاً مكون من 20 شخصاً ، يقوم بالتنقيب عن أثار بمنطقة بني حسن الشروق الأثرية التابعة لمركز أبو قرقاص، جنوب المحافظة .

وأكد العميد عبد السميع فرغلي عبد السميع، رئيس مباحث الأثار بالمنيا، أنه تم ضبط 20 متهماً بناءاً علي قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم في القضيتين أرقام 20820 و 20821  جنح أبو قرقاص، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى  متخصص في التنقيب عن الأثار .

وتمكنت مأمورية من مباحث الأثار بالتنسيق مع العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز أبو قرقاص , من ضبط كلاً من علاء”ا.ح” 32 سنة مبيض محارة , وجلال “ن.ع” 27 سنة فلاح , وفتحى “ع.ط” 67 سنة فلاح , وخالد “د.ع” 42 سنة فلاح , ومنصور “.ب” 50 سنة عامل , وأحمد “ف.خ” 59 سنة عامل , ومحمد “س.م” 33 سنة عامل , ومحمود “م.ح” 57 سنة فلاح , ومحمد “ر.ا” 59 سنة عامل , وعبد العليم “ع.ع” 24 سنة فلاح , وعماد “م.م” 34 سنة مبيض محارة , وكريم “م.ع” 55 سنة عامل , وأحمد “ع.ع” 59 سنة فلاح , ومحمد “ح.ص” 19 سنة سائق , ومصطفى “ع.ع” 37 سنة موظف , ومحمد “ا.م” 20 سنة عامل , وأحمد “م.م” 30 سنة فلاح , ومحمد “ف.ط” 31 سنة عامل , وعيد “ا.ح” 31 سنة سائق توك توك , ومقيمون جميعاً بقرية بني حسن الشروق .

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