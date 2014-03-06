ضبط تشكيل مكون من 20 شخصاً ينقب عن الآثار بمنطقة بني حسن بالمنيا

ضبطت مباحث الأثار بالمنيا تشكيلاً مكون من 20 شخصاً ، يقوم بالتنقيب عن أثار بمنطقة بني حسن الشروق الأثرية التابعة لمركز أبو قرقاص، جنوب المحافظة .

وأكد العميد عبد السميع فرغلي عبد السميع، رئيس مباحث الأثار بالمنيا، أنه تم ضبط 20 متهماً بناءاً علي قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم في القضيتين أرقام 20820 و 20821 جنح أبو قرقاص، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى متخصص في التنقيب عن الأثار .

وتمكنت مأمورية من مباحث الأثار بالتنسيق مع العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز أبو قرقاص , من ضبط كلاً من علاء”ا.ح” 32 سنة مبيض محارة , وجلال “ن.ع” 27 سنة فلاح , وفتحى “ع.ط” 67 سنة فلاح , وخالد “د.ع” 42 سنة فلاح , ومنصور “.ب” 50 سنة عامل , وأحمد “ف.خ” 59 سنة عامل , ومحمد “س.م” 33 سنة عامل , ومحمود “م.ح” 57 سنة فلاح , ومحمد “ر.ا” 59 سنة عامل , وعبد العليم “ع.ع” 24 سنة فلاح , وعماد “م.م” 34 سنة مبيض محارة , وكريم “م.ع” 55 سنة عامل , وأحمد “ع.ع” 59 سنة فلاح , ومحمد “ح.ص” 19 سنة سائق , ومصطفى “ع.ع” 37 سنة موظف , ومحمد “ا.م” 20 سنة عامل , وأحمد “م.م” 30 سنة فلاح , ومحمد “ف.ط” 31 سنة عامل , وعيد “ا.ح” 31 سنة سائق توك توك , ومقيمون جميعاً بقرية بني حسن الشروق .