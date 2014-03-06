بروتوكول تعاون بين مديريتي التعليم والصحة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية بمدارس كفر الشيخ

تم عقد اجتماع مشترك بين مديرتي التعليم والصحة بحضور عبدالمقصود ورشل وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة للاتفاق على ألية التنفيذ على أرض الواقع لإجراءات الترصد والتوعية للإنفلونزا المعدية والموسمية بمدارس كفر الشيخ.

وتم توزيع خطة وزارة الصحة والتربية والتعليم من خلال اسطوانات مدمجة لكل مدرسة، كما تم توزيع الملصقات والبوسترات الخاصة بالرسائل الصحية والتوعية والوقائية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب اتخاذها في المنشآت التعليمية.

وتم عمل دورة تدريبية لـ 25 من الإدارات التعليمية والمنطقة الأزهرية كمدربين توعية وتثقيف صحي على أن يقوم المدربين بدورهم لتوصيل الرسائل الصحيحة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية.

وأضاف أن تكون الصحة الأولى بجميع المدارس عن الرسائل الصحية الخاصة بأنفلونزا الخنازير والطيور والمعدية والموسمية.

وتم عقد بروتوكول يهدف لمنع انتشار الأمراض المعدية عن طريق الإكتشاف المبكر وتوفير كافة الأدوية والأمصال والطعوم الازمة والحد من تسرب الأمراض من نطاق المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس وإعداد وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار الأمراض المعدية وتم التأكد من تطهير الخزانات ودورات المياه وتوافر مسلزمات النظافة.