حبس المتحدث الرسمي للحرية والعدالة بالقاهرة وشقيقه 4 أيام

أكد مصدر قضائى أن نيابة جنوب القاهرة الكلية قررت حبس أيمن ناهد المتحدث الرسمى للحرية والعدالة بالقاهرة وشقيقة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش ، واخلاء سبيل المتهم الثالث .

> كشفت تحقيقات نيابة الحوادث بإشراف المستشار طارق ابو زيد المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة اشتراك 3 من عناصر الاخوان فى المظاهرات ضد رجال الشرطه ، وهم

> أيمن ناهد محمد محمد 40 سنه محامى ومقيم دائرة القسم المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وشقيقه إيهاب 42 سنه محاسب بالبريد ومقيم دائرة القسم و احمد صلاح احمد 22 سنه طالب ومقيم محافظة المنوفية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية .

> كانت قد أكد تحريات الاجهزة الامنية مشاركتهم فى المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول وقيامهم بالتحريض والتعدي على المنشات الحكومية والخاصة

> · عقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبحوزة الأول وشاح اصفر اللون به 6 شعارات رابعة ومدون عليها عبارة كلنا رابعة و صورة للرئيس المعزول ، كتيب خاص بحزب الحرية والعدالة و 3 نسخ لدستور 2012م و لافتة مناهضة للجيش و مذكرة بعنوان مرحلة التكوين بالجماعة

> · وضبط بحوزة المتهم الثاني 2 قناع غاز و 5 صور للمتوفيين بالجماعة و صورة للرئيس المعزول و شعار رابعة و صورة لفتيات الإخوان السابق ضبطهم على ذمة قضية تظاهر بمحافظة الإسكندرية ، شهادة تقدير لعمال الجماعة ممهوره بأسم ” خيرت الشاطر كراسة مدون بها عبارات مناهضة للجيش والمشير السيسىو كتيب للإمام حسن البنا بعنوان فهم أصول الإسلام 2 هاتف محمول محمل عليهما صور مناهضة للقوات المسلحة و نسخة لدستور 2012م و كتيب بعنوان تجمع القوة السياسية المتضررين من حزب النور و كتيب بعنوان الإسلام السياسي وظاهرة العنف والإرهاب و علم رابعة العدوية

> · كما ضبط بحوزة المتهم الثالث جهاز كمبيوتر لاب توب و هاتف محمول و 2 شريحة نحاسية و كيس بلاستيك به كمية من كلوريد الحديد تستخدم فى تصنيع الدوائر الكهربائية بمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازتهم للمضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 1420 لسنة 2014م إدارى القسم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق