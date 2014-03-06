هدد الملحن محمد رحيم بمقاضاة كل من مؤلف ومخرج فيلم “لامؤاخذة” عمرو سلامة،والمنتج محمد حفظى بصفته المسئول عن شركة فيلم كلينك المنتجةللعمل،وذلك بدعو ى إستغلال أغنيته”مشاعر”بالفيلم بدون إستئذانه.
> رحيم أكد انه سيقوم بمقاضاة الشركة الممنتجة والمخرج وكافة القا ئمين على العمل،إذا لم لم يصلة تفسيرا عن ماحدث.
الملحن محمد رحيم يتهم صناع فيلم “لامؤاخذة” بسرقة أغنيته”مشاعر”
هدد الملحن محمد رحيم بمقاضاة كل من مؤلف ومخرج فيلم “لامؤاخذة” عمرو سلامة،والمنتج محمد حفظى بصفته المسئول عن شركة فيلم كلينك المنتجةللعمل،وذلك بدعو ى إستغلال أغنيته”مشاعر”بالفيلم بدون إستئذانه.