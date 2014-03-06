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مصادر قطرية: الدوحة لن تتخلي عن دعم “الإخوان”

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مصادر قطرية: الدوحة لن تتخلي عن دعم “الإخوان” مصادر قطرية: الدوحة لن تتخلي عن دعم “الإخوان”

أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد

أفادت مصادر مقربة من القطرية أن قطر لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثلاث لتغيير سياستها الخارجية مما يشير إلى أن الدوحة لن تتخلى على الأرجح عن دعم الإخوان المسلمين في والإسلاميين في سوريا.

وقال المصدر: “لن تغير قطر سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط. هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن.”

وأشار المصدر أيضا إلى أن قطر لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم يوسف القرضاوي، وهو رجل دين كبير ينتقد السلطات في والإمارات.

وقال المصدر القريب من الحكومة “منذ تأسست قطر قررنا أن نتخذ هذا النهج وهو الترحيب الدائم بأي شخص يطلب اللجوء في بلادنا ولن يدفعنا أي قدر من الضغط لطرد هؤلاء.”

ونفى المصدر أيضا وجود خلافات بين قطر ودول الخليج بشأن قضايا خليجية.

وأضاف المصدر أن النزاع يتعلق “أكثر بخلافات حول السياسة الخارجية” في إشارة إلى قضايا الشرق الأوسط مثلما يجري في مصر وسوريا.

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل، كانت السعودية والإمارات والبحرين قد سحبت سفراءها من قطر الأربعاء وقالت إن الدوحة لم تحترم اتفاقا ينص على عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وعبر مجلس الوزراء القطري عن “الأسف والاستغراب” لقرار الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لكنه قال إن الدوحة لن ترد بالمثل لأنها ستظل ملتزمة بأمن كافة دول مجلس التعاون.

وترى السعودية والإمارات خلافا واضحا مع قطر إزاء قضايا الخليج.

وتنامى استياء السعودية والإمارات على نحو خاص بسبب دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين واستضافتها للقرضاوي واتاحة الفرصة له للحديث بانتظام على قناة تلفزيون الجزيرة.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وهو شاب في مطلع الثلاثينات عندما خلف والده في يونيو 2013 إن قطر لن تتلقى توجيهات من أي جهة في رسم سياستها الخارجية.

ولم يعلق الشيخ تميم علنا حتى الآن على التطورات الأخيرة.

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