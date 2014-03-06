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وزير الصحة: موجة الإنفلونزا إنحسرت في الوقت الحالي

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وزير الصحة: موجة الإنفلونزا إنحسرت في الوقت الحالي وزير الصحة: موجة الإنفلونزا إنحسرت في الوقت الحالي

وزير الصحة

قال وزير الصحة ، الدكتور عادل العدوي ، إن هناك تعاونا مع إدارة الطب الوقائي بالوزارة ،  فضلا عن إطلاع وزير التربية والتعليم على خطة الوزارة مع إدارات الصحة المدرسية بالمدارس ، فضلا عن دعم الإدارات الطبية بالجامعات .
> وأكد العدوى فى تصريحات له ، عقب إجتماع مجلس الوزراء اليوم ، “أن موجة الإنفلونزا إنحسرت تقريبا في الوقت الحالي ، ونحن نخشي التجمعات خوفا من الأمراض جميعها وليس الانفلونزا فقط” .

وأضاف العدوي ، أن هناك خطة متكاملة للمدارس والجامعات والمدن الجامعية ، من خلال إدارات الطب الوقائي فضلا على المرور على المطاعم ، مشيرا  ”إن الخطة الحالية بها بعض التحويرات والتغيرات الأساسية حيث أضفنا فيها خريطة التوعية وتكثيف المرور ” .

فى سياق متصل ، أكد الوزير أن لديه جلسات عمل مستمرة على مدار الأسبوع ، وفي الإجتماع القادم لمجلس الوزراء ، سيتم صياغة محددة لبعض المواد الخاصة بهذا الشأن وإضافتها ، حيث تم الإتفاق في ذلك مع نقابة الاطباء ، والصيادلة ، واللجنة العليا للعاملين بالتعليم العالي .

أ ش أ

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