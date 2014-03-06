منتخب ألمانيا لا يفهم سبب الصافرات ضد أوزيل

أبدى فيليب لام نجم منتخب ألمانيا عدم فهمه لهجوم الجماهير على زميله في المانشافت ميسوت أوزيل.

حدث ذلك خلال مشاركة أوزيل منتخب ألمانيا في الفوز وديا على تشيلي بهدف دون رد.

أوزيل نال جائزة أفضل لاعب ألماني في العام الفائت، وحصل على الجائزة قبل انطلاق اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء.

ثم صنع نجم أرسنال وأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني هدفا لصالح ماريو جوتزه الذي نصر المانشافت على رفاق أليكسس سانشيز.

كل هذا لم يمنع الجماهير من إطلاق صافرات الاستهجان قبيل نهاية اللقاء في اتجاه أوزيل.

وصرح لام "لا نفهم السبب".

وكان أوليفر بيرهوف المدير الرياضي في المنتخب الألماني انتقد صافرات الاستهجان التي انطلقت من المدرجات مستهدفة ميسوت أوزيل.

وعقب بيرهوف "لا أفهم السبب.. لقد جاءت الصافرات بعدما كانت النتيجة 1-0 وأوزيل وراء الهدف".

أوزيل تلقى انتقادات على مستواه مؤخرا، خاصة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي وأمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من أبطال أوروبا.