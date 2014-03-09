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بالصور: تكريم الفائزين في مسابقات دمج التكنولوجيا بالتعليم ببني سويف

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بني سويف : سيد عبد الغني
أكد رمضان عبد الحميد حسن وكيل وزارة التربية والتعليم  أن المرحلة القادمة تحتاج إلي تشجيع فكر الإبداع والتميز وتشجيع المعلم والطالب علي تحقيق ذلك .

جاء ذلك في احتفالية توزيع الجوائز علي الفائزين في مسابقات انتل ( دمج التكنولوجيا بالتعليم ) حيث تم إهداء جوائز التميز ل 7 فائزين بأبحاث ومشروعات تعليمية من معلمي مدارس سان مارك للغات ببني سويف وهم صفية محمود تمام ، ريهام احمد سليمان / ماري انسي مسعود، رضا عبد الفتاح، نبيلة معوض ، رائدة مجدي زكي ، كريمة محمد سيد .

شهد الاحتفالية مكاريا اقلاديوس مدير ادارة المدارس وشعبان عكاشة وكيل مديرية التعليم ومحمد محمود زايد مدير عام مركز التطوير التكنولوجي  ومعتز حسن مدير إدارة بني سويف وربيع محمد مدير التعليم الخاص والقيادات التعليمية وأولياء الأمور.

وفي هذا المجال تم تكريم الطلاب الذين شاركوا في معرض إرشادات أمراض الأنفلونزا أشاد وكيل الوزارة بالإجراءات التي تنفذها المدارس لحماية طلابها .
 

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