الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتزاد كميات السحب أحيانا ظهرا خاصة على المناطق الجبلية ويكون الطقس معتدل الحرارة نهارا وباردا نسبيا ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب على بعض تلك المناطق .

الرياح .. شرقية وجنوبية شرقية / 08 - 15 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 28 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء .

البحر .. خفيف الى متوسط الموج بإرتفاع قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام في العمق .

ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الخامسة و 34 مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة و 11 دقيقة مساء وفي تمام الساعة العاشرة و 42 دقيقة مساء .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا..

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 17 95 35 .

> دبي 30 17 95 30 .

> الشارقة 29 17 90 30.

> عجمان 29 17 90 30 .

> أم القيوين 29 16 85 25.

> رأس الخيمة 31 16 85 35 .

> الفجيرة 24 19 80 40 .

> العين 31 14 95 25 .

> ليوا 32 16 85 25 .

> الرويس 29 17 85 35 .

> السلع 31 18 85 30.

> دلما 28 18 85 45 .

> طنب الكبرى 27 18 85 45 .

> طنب الصغرى 27 18 85 45 .

> أبوموسى 27 18 85 45.