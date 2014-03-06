أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتزاد كميات السحب أحيانا ظهرا خاصة على المناطق الجبلية ويكون الطقس معتدل الحرارة نهارا وباردا نسبيا ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب على بعض تلك المناطق .  

  الرياح .. شرقية وجنوبية شرقية / 08 - 15 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 28 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء .

البحر .. خفيف الى متوسط الموج بإرتفاع قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام في العمق .

ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الخامسة و 34 مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة و 11 دقيقة مساء وفي تمام الساعة العاشرة و 42 دقيقة مساء .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا..

درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا        الدنيا.
> أبوظبي                     30     17               95           35 .
> دبي                         30     17               95          30 .
> الشارقة                    29      17               90           30.
> عجمان                    29      17               90           30 .
> أم القيوين                 29      16               85           25.
> رأس الخيمة              31      16               85           35 .
> الفجيرة                    24     19               80           40 .
> العين                      31     14               95           25  .
> ليوا                       32     16               85            25 .
> الرويس                  29     17               85            35 .
> السلع                    31      18              85             30.
> دلما                      28      18              85            45 .
> طنب الكبرى            27      18              85             45 .
> طنب الصغرى          27      18              85             45 .
> أبوموسى               27      18              85             45.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية