النجوم في عزاء والدة نضال الأحمدية

توافد عدد من النجوم إلى دارة الإعلامية نضال الأحمدية لتقديم التعازي بوفاة والدتها منوى الأحمدية. وقد بدا التأثر واضحاً عليهم وشاركوها مشاعر الحزن. ومن النجوم الذين حضروا: ماجدة الرومي، نجوى كرم، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، رويدا عطية ، ماغي بو غصن، فادي حرب، نادر الأتات، نيشان وإيلي العليا وغيرهم. ولم تتوقف نضال عن الحديث عن والدتها التي كانت تبكيها بشدة وتروي للحضور عن محطات وذكريات لهما معاً.

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