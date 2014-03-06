نعت مجموعة "روتانا" الإعلامية والدة رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي التي وافتها المنية صباح اليوم في الكويت بعد وعكة صحية .
وإثر سماع الخبر أعلنت إليسا في تغريدة لها على حسابها على "تويتر" :: "Im so sorry for your loss dear salem l hendi , my deepest and sincere condolences to you and your family, may her soul rest in peace
أما الاعلامي نيشان فقدم التعزية أيضاً قائلاً: "والدة الاستاذ سالم الهندي في ذمّة الله... البقاء لله أبو فوّاز الغالي".
كذلك فعلت الفنانة شذى حسون التي كتبت تغريدة جاء فيها: "انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح اليوم والدة الأستاذ سالم الهندي الله يرحمها و يكون مثواها الجنة .. والدفن بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات .. انا لله و انا اليه راجعون".
من أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" نتقدّم من عائلة الفقيدة عموماً والسيد سالم الهندي خصوصاً، بأحرّ التعازي آملين أن يسكنها الله فسيح جنّاته.
وفاة والدة سالم الهندي
نعت مجموعة "روتانا" الإعلامية والدة رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي التي وافتها المنية صباح اليوم في الكويت بعد وعكة صحية .