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وفاة والدة سالم الهندي

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وفاة والدة سالم الهندي وفاة والدة سالم الهندي

نعت مجموعة "روتانا" الإعلامية والدة رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي التي وافتها المنية صباح اليوم في الكويت بعد وعكة صحية .
وإثر سماع الخبر أعلنت إليسا في تغريدة لها على حسابها على "تويتر" :: "Im so sorry for your loss dear salem l hendi , my deepest and sincere condolences to you and your family, may her soul rest in peace
أما الاعلامي نيشان فقدم التعزية أيضاً قائلاً: "والدة الاستاذ سالم الهندي في ذمّة الله... البقاء لله أبو فوّاز الغالي".
كذلك فعلت الفنانة شذى حسون التي كتبت تغريدة جاء فيها: "انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح اليوم والدة الأستاذ سالم الهندي الله يرحمها و يكون مثواها الجنة .. والدفن بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات .. انا لله و انا اليه راجعون".
من أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" نتقدّم من عائلة الفقيدة عموماً والسيد سالم الهندي خصوصاً، بأحرّ التعازي آملين أن يسكنها الله فسيح جنّاته.

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سيدتي