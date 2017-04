وفاة والدة سالم الهندي

نعت مجموعة "روتانا" الإعلامية والدة رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي التي وافتها المنية صباح اليوم في الكويت بعد وعكة صحية .

وإثر سماع الخبر أعلنت إليسا في تغريدة لها على حسابها على "تويتر" :: "Im so sorry for your loss dear salem l hendi , my deepest and sincere condolences to you and your family, may her soul rest in peace

أما الاعلامي نيشان فقدم التعزية أيضاً قائلاً: "والدة الاستاذ سالم الهندي في ذمّة الله... البقاء لله أبو فوّاز الغالي".

كذلك فعلت الفنانة شذى حسون التي كتبت تغريدة جاء فيها: "انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح اليوم والدة الأستاذ سالم الهندي الله يرحمها و يكون مثواها الجنة .. والدفن بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات .. انا لله و انا اليه راجعون".

من أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" نتقدّم من عائلة الفقيدة عموماً والسيد سالم الهندي خصوصاً، بأحرّ التعازي آملين أن يسكنها الله فسيح جنّاته.