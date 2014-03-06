جيسيكا قهواتي تعرض المجوهرات بالبكيني في دبي

شاركت اللبنانية جيسيكا قهواتي، ملكة جمال أستراليا، والوصيفة الثانية لملكة جمال العالم، في جلسة تصوير، في بركة سباحة، من أجل عرض مجموعة من مجوهرات Roberto Coin في مدينة دبي.

جيسيكا عرضت المجوهرات، وهي تلبس البكيني في وسط بركة السباحة، ما أضفى جمالاً مميّزاً على القطع التي عرضتها.

يُذكر أنّ جيسيكا قهواتي المستقرة راهناً في دبي، والتي تحمل الجنسية الأسترالية، كان لها مشاركات خجولة في السينما والتلفزيون، مثل تقديمها برنامج "ماستر شيف أستراليا" وتمثيلها في فيلم "يوم في الحياة" (A Day in the Life) الذي رُشّح لجائزة مهرجان كان السينمائي.