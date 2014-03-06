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تمريض بلا حدود: رفض نقيب الممرضين المشاركة في اضراب الاطباء قرار “منفرد”

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تمريض بلا حدود: رفض نقيب الممرضين المشاركة في اضراب الاطباء قرار “منفرد” تمريض بلا حدود: رفض نقيب الممرضين المشاركة في اضراب الاطباء قرار “منفرد”

تمريض بلا حدود

هاجم الدكتور طه مختار رئيس جمعية “تمريض بلا حدود” قرار الدكتورة كوثر محمود نقيب الممرضين بعدم المشاركة فى اضراب الاطباء بدءاً من 8 مارس المقبل، واصفاً القرار بأنه “منفرد” ولا يحترم الممرضين والممرضات.

وقال مختار فى تصريح لوكالة “ONA” ان الدكتورة كوثر محمود دائما ما تبحث عن مبرر لرفض اى اضراب واعتصام لمطالبة الممرضين بحقوقهم، لأن الاضراب يتعارض مع مصالحها حيث انها تجمع بين المنصب النقابى والمنصب التنفيذى بإنها رئيس الادراة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وكان لابد من الدعوة لجمعية عمومية طارئة لإقرار المشاركة فى الاضراب اولا، والا يتم اتخاذ القرار بهذا الشكل دون احترام لأعضاء الجمعية العمومية.

واضاف مختار ان مطالب الاطباء هى نفس مطالب التمريض، ولابد ان يتم اقرار الحد الادنى للاجور واقرار قانون الكادر الخاص بالمهن الطبية، وان نقابة التمريض تعوق تنفيذ مطالبنا.

الجدير بالذكر ان الدكتورة كوثر محمود نقيب الاطباء اعلنت عن عدم مشاركة النقابة فى اضراب الاطباء يوم 8 مارس المقبل.

المراسل : بكر الشرقاوي

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