الإيكونومست: “القاهرة” تحتل المركز الـ 6 بقائمة أسوأ مُدن العالم

أوضحت دراسة أجرتها وحدة تقصي المعلومات فى مجموعة الإيكونومست أواخر عام 2013 أن “القاهرة” عاصمة مصر جاءت في الترتيب “السادس” ضمن أسوأ مُدن العالم على الإطلاق بعد كل من هراري زيمبابوي، ولاغوس بنيجيريا، وبورت مورسبي ببابوا غينيا الجديدة، وداكا ببنغلاديش ودمشق بسوريا.

واعتمـدت الدراسة قي تقييمها على عدة عناصر، أهمها البنية التحتية الصلبة والاقتصاد المتحرك، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الجريمة والإدمان .. وغيرها من العوامل التى توفر للإنسان الحياة الكريمة الآمنة التى يطمح لها.

وجاء بالدراسة : تسبب فى تراجع القاهرة إلى هذا الوضع المُخيف، الإضطـرابات السياسية الكُبرى التى تمر بها مصر منذ 3 أعوام تقـريباً، مع إندلاع ثورة 25 يناير فى العام 2011 وحتى اللحظة.

القاهرة منذ حوالي ستون عاماً مضت حصدت لقب “أجمل مدينة فى العالم” وكانت تنافس فيينا ولندن وطوكيو، ولكن يبدو من الصعب ان يتكرر هذا فى المستقبل القريب نظراً للتراجع المستمر في تطوير المدينة منذ عقود مضت.