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مصدر قضائي: سيارة قاضي محاكمة “مرسي” تصدم مواطن أمام دار القضاء

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مصدر قضائي: سيارة قاضي محاكمة “مرسي” تصدم مواطن أمام دار القضاء مصدر قضائي: سيارة قاضي محاكمة “مرسي” تصدم مواطن أمام دار القضاء

قال مصدر قضائي بدار القضاء العالي، إن السيارة الخاصة بالمستشار شعبان الشامى قاضي محاكمة المعزول محمد مرسي وقيادات الاخوان في قضية هروب المساجين من وادى النطرون والتخابر صدم أحد رواد المبنى منذ ثلاثة ايام بسيارته الجيب مما أحدث كدمات في جسد المواطن واصيب بإغمائة.
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و أصر المواطن علي تحرير محضر بالواقعة برقم السيارة بدار القضاء العالي الا ان احد اعضاء الهيئة القضائية بدار القضاء تدخل واقنع المواطن بالتنازل عن المحضر.

وكان المستشار شعبان الشامى التقى بالمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد الأهرام.

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