إنطلاق فاعليات الجسر الموسيقي المصري الفنلندي بالأوبرا الأسبوع المقبل

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة د. ايناس عبد الدايم ، فعاليات الجسر الموسيقى المصرى الفنلندى والتى تقام مجاناً للجمهور فى الثامنة مساء أيام الاثنين ، الاربعاء ، السبت 10 ، 12 ، 15 مارس على المسرحين الكبير ومعهد الموسيقى العربية.

وتقام فاعليات الجسر الموسيقى للعام السابع على التوالى ، بالتعاون مع كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. كاميليا صبحى وسفارة فنلندا بالقاهرة واكاديمية سافونيلينا للموسيقى، وبمشاركة نخبة من الموسيقيين الفنلنديين هم رالف جوتونى، إييا تولبو ، مارك جوتونى ، يوكو مياجاوا ، ومدرب الاصوات كونراد جارنوت الذى يشارك لاول مرة .

وتتضمن الفعاليات ورش عمل لموسيقى الحجرة والغناء الاوبرالى الى جانب حفل على المسرح الكبير لاوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ورالف جوتونى ( الاثنين 10 مارس ) ، حفل لموسيقى الحجرة وآخر للغناء الاوبرالى ( 12 ، 15 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية) .

جدير بالذكر ان إقامة الجسر الموسيقى الفنلندى المصرى يأتى كثمرة للتعاون الثقافى بين البلدين ، وبدأ بفكرة لعازف البيانو وقائد الأوركسترا الفنلندى الشهير رالف جوتونى لاقت ترحيبا من دار الأوبرا المصرية .