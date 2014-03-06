وزير الداخلية البحريني يقدم واجب العزاء لأسرة فقيد الوطن

قدم الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة اليوم واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد الشحي أحد منتسبي وزارة الداخلية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الذي استشهد في العملية الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين.

وأعرب وزير الداخلية البحريني خلال الزيارة التي قام بها إلى خيمة العزاء بجانب منزل الأسرة في منطقة شعم برأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة لأخوال الفقيد سليمان عبدالله القاضي وسلطان عبدالله القاضي وعلي عبدالله القاضي وأشقائه خالد وعلي وراشد ونجله محمد وذويه في هذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء والمواساة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك و سعادة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية بمملكة البحرين.