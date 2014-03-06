السبت..وزير النقل يجتمع بالمجلس الأعلى للموانئ ويزور ميناء الإسكندرية

يعقد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل اجتماع بعد غد السبت اجتماعا بالمجلس الأعلى للموانئ، لمناقشة مشروعات التطوير بالموانئ والمشروعات المتعثرة، حيث يحضر الاجتماع رئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء الموانئ البحرية ومستشارى الوزير.

ويزور الدميرى أيضا ميناء الإسكندرية ويتفقد أعمال التطوير بالميناء، ويناقش مع رئيس هيئة موانئ الإسكندرية مشكلة محطات الحاويات الدولية الصادر بحقها حكم قضائى بفسخ تعاقدها لتضمنه بنود إذعان، والإجراء الذى سيتم اتخاذه مع المستثمرين الذين كانوا مالكين لهذا المشروع قبل صدور الحكم القضائى.