الوزراء يوافق على تطوير "السكة الحديد" والاتفاقية متعددة الاطراف

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية (بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، وهى الاتفاقية الموقعة بالقاهرة فى 2/10/2013.

> ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى النامية حول المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية والموقعة فى بالى بإندونيسيا فى 13/5/2006. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.