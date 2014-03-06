وزير الرى يفتتح محطتى صرف ورى السبت المقبل فى كفر الشيخ

يبدأ الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى بعد غد السبت، جولة تفقدية لمحافظة كفرالشيخ يفتتح خلالها محطة صرف محيط زغلول، ومحطة رى النور بتكلفة 60 مليون جنيه، إلى جانب تفقد عدد من المنشآت المائية والأعمال الصناعية التابعة للوزارة.

ويتضمن برنامج الزيارة اجتماع الدكتور عبدالمطلب مع المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولى الرى بالمحافظة، لبحث مطالب المحافظة من الوزارة فيما يخص المنظومة المائية والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه الموارد المائية بكفر الشيخ، كما سيتم عقد لقاء مع المهندسين والعاملين بالمحافظة لبحث شكواهم والاستماع لمطالبهم.

وتتكون محطة صرف محيط زغلول من عدد 5 وحدات تصرف 1,7م3/ث، وتهدف إلى تحسين مستوى الصرف لزمام 8آلاف فدان بمنطقة مطوبس ومزارع الخريجين بكفرالشيخ بتكلفة 30 مليون جنيه، كما سيتم افتتاح محطة صرف ترعة النور عدد 4 وحدات تصرف 3,2 م3/ث، والتى تهدف إلى تحسين مستوى الصرف والرى لزمام قدره 8 آلاف فدان بكفر الشيخ، بإجمالى تكلفة 30 مليون جنيه.

> وصرح وزير الرى بأن تحسين منظومة الرى والصرف، وكذلك حسم شكاوى المزارعين يأتى على رأس أولويات الوزارة من خلال افتتاح تلك المشروعات المائية الكبرى لما لها من أهمية بالغة فى الحفاظ على منظومة الموارد المائة وتصرفاتها، وكذلك حسن إدارتها واستغلالها بما يضمن الحفاظ على المياه من الهدر والتلوث وضمان وصول المياه لكافة الزمامات المقررة للأراضى الزراعية.

> يذكر أن زيارة وزير الرى لمحافظة كفر الشيخ كانت مقررا لها يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضى، وتم تأجيلها بسبب ظروف التغيير الوزارى واستقالة حكومة د.حازم الببلاوى وتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة.