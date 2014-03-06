بالصور.. محمد غنيم يحاضر طلاب مدينة زويل عن دور العلوم الأساسية فى تطوير الطب

ألقى الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى بالمنصورة محاضرة على طلاب جامعة زويل بعنوان "دور العلوم الأساسية فى تطوير الطب"، تناولت أهمية إجراء الأبحاث الأساسية التى دوما ما تنعكس على تطوير أساليب الطب الحديثة مثل التشخيص باستخدام الأشعة وإجراء العمليات الجراحية دون استخدام المشرط الجراحى مثل تفتيت الحصوات وإزالة الأورام دون تعريض المريض لمخاطر الجراحة التقليدية.

> وسلم الدكتور شريف صدقى رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس مدينة زويل هدية تذكارية للدكتور غنيم عرفانا بكل ما قدمه للإنسانية ومشروع مصر القومى للنهضة العلمية.

يذكر أن الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط هو عضو مجلس أمناء مؤسس للمشروع القومى للنهضة العلمية ( مدينة زويل ) وساهم بفاعلية مع الدكتور زويل فى إطلاق المشروع وتوفير المناخ المناسب للباحثين من أجل العمل والتفرغ للبحث العلمى الذى يعد الطريق الوحيد لتحقيق نهضة معرفية واقتصادية.