"الأهرام" تحقق فى "تكريم عكاشة".. والصحفى صاحب الواقعة: لم أخالف اللائحة

يمثل الصحفى محمد ثابت، رئيس تحرير مجلة علاء الدين أحد إصدارات مؤسسة الأهرام، للتحقيق يوم الأحد القادم أمام إدارة الشئون القانونية بالأهرام، وذلك بعد قرار الدكتور أحمد النجار رئيس مجلس الإدارة بالتحقيق معه لتكريمه توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين الفضائية وإهدائه درع الأهرام، بدون إخطار مجلس الإدارة.

تلقى محمد ثابت، اليوم الخميس، إخطارا من الشئون القانونية بالأهرام للتحقيق معه يوم الأحد القادم.

وقال رئيس تحرير مجلة علاء الدين فى بيان له اليوم الخميس إنه لا توجد لائحة أو قرار إدارى سابق يمنع رؤساء التحرير بإصدارات مؤسسة الأهرام من تكريم أى شخصية عامة، وإنه تم من قبل تكريم كثير من الشخصيات الرياضية والعامة فى مجلة علاء الدين، وفى جميع إصدارت مؤسسة الأهرام، ولم توجه أى تهمه لزميل بتكريم أحد.

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أصدر يوم ٢٧ فبراير الماضى فقط قرارا يتطلب موافقة رئيس مجلس الإدارة بتكريم أى شخصية عامة، كما أن تكريم توفيق عكاشة لم يكن إهانة لمؤسسة الأهرام العريقة، بل إن رئيس مجلس الإدارة نفسه استقبل فى مكتبه أحد الشخصيات اليهودية قبل ٢٥ يناير وهو برنار ليفى المعروف بعدائه الكبير للعرب وللمسلمين.

وأضاف محمد ثابت، أن إهداره للمال العام تهمة واهية، خاصة أن الدرع الذى قدمه لتوفيق عكاشه هو درع مجلة علاء الدين، وأنه قام بدفع تكاليف الدروع من ماله الخاص منذ أن صدر له قرار برئاسة تحرير مجلة علاء الدين وكرمت الكثير من الشخصيات العامة بعلم ٣من رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين وهم عبد الفتاح الجبالى وممدوح الولى وعمر سامى.

وأضاف محمد ثابت أن الهدف من إثارة القضية وهذا الاتهام هو إقصاؤه من رئاسة تحرير مجلة علاء الدين وتولى أحد الشخصيات المقربة من رئيس مجلس إدارة الأهرام، موضحا أن من يبحث عن أموال الأهرام فليبدأ التحقيق مع من حصل على الملايين ومازالوا فى مواقع قيادية بالأهرام.

واستطرد ثابت: أن من تقدم بشكوى من الزملاء ضدى وطالب بالتحقيق معى هم زميل سبق له رئاسة تحرير أحد إصدارات الأهرام وتم استبعاده ورشحه النجار للعودة مرة أخرى، وزميل آخر من المقربين لأحمد النجار وكافأه الأسبوع الماضى عندما قرر توليه رئاسه تحرير بوابة الأهرام.