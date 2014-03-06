"عبد القدوس":تقرير قومى حقوق الإنسان عن فض رابعة لم يستند لأدلة كافية

قال محمد عبد القدوس عضو مجلس حقوق الإنسان، وعضو مجلس نقابة الصحفيين إن المجلس لم يخبر باقى أعضائه بتقرير تقصى الحقائق الذى أصدره أمس، مشيرا إلى أنهم اعترضوا عليه لعدم وجود أدلة كافية اعتمد عليها، مشيرا إلى أنه لن يستقيل من المجلس، ولكنه سيظل يضغط على الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

واعتذر عبد القدوس خلال مؤتمر صحفى عقدوه بمقر حزب الاستقلال منذ قليل، بحضور القيادية الإخوانية هدى عبد المنعم، ومحمد عبد القدوس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، والدكتور إبراهيم العريان، نجل عصام العريان، وزوجة الدكتور البلتاجى، وأسرة مراد على القيادى بالجماعة وعدد أخر من أسر قيادات الإخوان، عن التقرير الذى خرج أمس.