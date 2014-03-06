أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"عبد القدوس":تقرير قومى حقوق الإنسان عن فض رابعة لم يستند لأدلة كافية

Google+ Print
"عبد القدوس":تقرير قومى حقوق الإنسان عن فض رابعة لم يستند لأدلة كافية "عبد القدوس":تقرير قومى حقوق الإنسان عن فض رابعة لم يستند لأدلة كافية

قال محمد عبد القدوس عضو مجلس حقوق الإنسان، وعضو مجلس نقابة الصحفيين إن المجلس لم يخبر باقى أعضائه بتقرير تقصى الحقائق الذى أصدره أمس، مشيرا إلى أنهم اعترضوا عليه لعدم وجود أدلة كافية اعتمد عليها، مشيرا إلى أنه لن يستقيل من المجلس، ولكنه سيظل يضغط على الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

واعتذر عبد القدوس خلال مؤتمر صحفى عقدوه بمقر حزب الاستقلال منذ قليل، بحضور القيادية الإخوانية هدى عبد المنعم، ومحمد عبد القدوس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، والدكتور إبراهيم العريان، نجل عصام العريان، وزوجة الدكتور البلتاجى، وأسرة مراد على القيادى بالجماعة وعدد أخر من أسر قيادات الإخوان، عن التقرير الذى خرج أمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365