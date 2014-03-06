بالصور.. مديرا أمن المطار والميناء يحاولان إقناع الناشطات بفض الاعتصام

قام اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى واللواء محمد كامل مدير أمن الميناء، منذ قليل بتفقد اعتصام الناشطات بصالة الوصول "٣" التابعين لحركة دولية تسمى "نساء ضد الحصار الإسرائلى بغزة" أثناء افتراشهن الأرض بصالة الوصول وترديدهن هتافات باللغة الفرنسية والعربية "تناديكم ونشد على أيديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم ونقول نفديكم"، رافعين اللافتات والإعلام مكتوب عليها "العدالة للأميرة فلسطين"، فى محاولة لحل الأزمة وفض الاعتصام بحضور اللواء مجدى السمان مدير إدارة الجوزات، والعميد محمد عبد العال مدير إدارة أمن الركاب، مجدى اليسرى رئيس المباحث بالمطار، عبد الناصر حامد مدير المباحث، وعدد من القيادات الأمنية .

وكان مدير أمن المطار قد أمر بنشر ضباط العلاقات العامة لتوزيع المياه والعصائر عليهن وتقديم كافة الخدمات لهن خلال تلك الفترة، حيث تم التنسيق مع شركة الميناء وتدبير صالون لكى تستريح فيه السيدات إلا أنهن رفضن وأصررن على البقاء على الأرض.

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