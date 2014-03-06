تهانى الجبالى: مصر غير مرهونة بفرد السيسى ولكن بالاحتشاد الوطنى

شهدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ظهر اليوم، جلسة المشهد السياسى والتحديات التى تواجه مصر ضمن البرنامج التدريبى الثامن لإعداد الكوادر الشبابية الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع حركة الدفاع عن الجمهورية بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بمشاركة 150 شابا وفتاة من أبناء محافظة القاهرة.

وأكدت الجبالى خلال كلمتها إنه ينبغى على الأجيال الجديدة المتفتحة على العلم والوسائل الحديثة، أن يستخدموا التفكير العلمى كأساس نحو تحقيق التقدم للبلاد، لافتة إلى ضرورة إنتاج أفكار جديدة مبدعة تساعد على تحقيق أهداف الشباب.

وقالت إن مصر غير مرهونة بفرد المشير السيسى ولكن بالاحتشاد الوطنى ومقومات أبنائها لتحقيق مطالب المواطنين بما يعود بالنفع على البلاد، وتحقيق التقدم لمصر.

ومن جانبه، أكد المهندس حسام حازم مسئول الشباب فى حركة الدفاع عن الجمهورية أن مصر تعانى نوعا خاصا من الحروب يتمثل فى إنهاك وتهالك مستمر هدفه أن يدمر الشعب نفسه بنفسه، بجانب الاستهداف العنيف لمؤسسات الدولة ومنها "الأزهر، الكنيسة، الشرطة، الجيش، القضاء"، داعيا الشباب بأهمية أن يعرفوا أعداء الوطن للتصدى لهم بكل قوة.