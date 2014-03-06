تكريم هشام زعزوع ببورصة برلين كأفضل وزير للسياحة فى إدارة الأزمات

يكرم معرض برلين بعد قليل هشام زعزوع وزير السياحة المصرى، كأفضل وزير سياحة فى إدارة الأزمات على هامش فعاليات بورصة برلين التى تم افتتاحها أمس وتستمر لمدة أربعة أيام.

كان زعزوع قد افتتح أمس الجناح المصرى، وسيتم تكريمه عن دوره فى الفترة الماضية فى ظل الظروف السياسية والأمنية المضطربة فى مصر، حيث استطاع أن يقوم بجولات لمعظم دول العالم المصدرة للسياحة لمصر ودفعها إلى تعديل تحذيراتها من منع السفر لرعاياها لمصر إلى أن أصبحت غالبية الدول قبل حادث طابا وقبل تحذير ألمانيا تفضل وتنصح رعاياها بالسفر إلى مصر.