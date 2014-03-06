اتحاد الكرة يوقف صلاح أمين حتى نهاية الموسم بسبب اشارته السياسية وتغريمه 20 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور جمال دياب إيقاف صلاح امين لاعب طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري بسبب اشارته السياسية.

> وكان اللاعب قد استخدم اشارة سياسية للاحتفال بأحد أهداف فريقه في مباراة بالدوري وبالتحديد أمام الإسماعيلي مما وضعه تحت طائلة العقوبة.

> وقد خضع اللاعب خلال الفترة الماضية إلى التحقيق من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة وأكد من خلال التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإشارة السياسية وشدد على أنه لا يهتم بالأمور السياسية.

> وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس أن لجنة الانضباط برئاسة الدكتور جمال دياب وبحضور المستشار عبد الرحيم اسماعيل عضو اللجنة والذى اجرى التحقيق مع اللاعب صاحب الواقعة من قبل ، ومقرر اللجنة محمد حسين ، قد قررت معاقبة اللاعب بإيقافه حتى نهاية الموسم في كل المسابقات المحلية مع تغريمه 20 الف جنيه.

> كما تم تغريم نادي طلائع الجيش بسبب عدم ردها على مخاطبات اتحاد الكرة ولجنة المسابقات.