انتهى يوم المباريات الودية الذي بدأ فيه المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل أولى استعداداتها للمونديال.

يستعرض FilGoal.com بالفيديو أبرز 5 لقطات من يوم المنتخبات والذي شهد أكثر من واقعة طريفة أو حدث تاريخي.

1 - تقيؤ ميسي

فشل الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة بلاده لتحقيق فوز ودي على منتخب رومانيا كما فشل في التسجيل إلا أنه لفت الانتباه بعد أن التقطته الكاميرات وهو يتقيأ داخل الملعب بسبب تعرضه لنزلة برد.

2 - رونالدو التاريخي

على الجانب الآخر كان رونالدو على موعد مع يوم تاريخي ورقم قياسي جديد بعد أن بات الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال متجاوزا باوليتا بتسجيله هدفا في شباك الكاميرون.

3 - البرازيل تحتفي بأصغر مقتحم للملاعب

لم يتمالك طفل جنوب إفريقي نفسه وهو يرى منتخب البرازيل أمامه مباشرة لينزل راكضا إلى أرض الملعب قبل أن يمنعه رجال الأمن، ولكن نيمار مهاجم البرازيل ذهب وجلبه من أيديهم ليلتقط الطفل صورا مع لاعبي السامبا.

اللقطة خطفت الأضواء في مباراة البرازيل وجنوب إفريقيا على الرغم من الأهداف الخمسة الرائعة لراقصي السامبا.

4 - بينتيكي يهدر فرصة ولا أسهل

أهدر البلجيكي كريستيان بينتيكي فرصة سهلة لا تضيع أمام كوت ديفوار والمرمى مفتوح أمامه تماما، بلجيكا تعادلت 2-2 مع الأفيال بعد التقدم بهدفين نظيفين وفرصة بينتيكي كادت أن تهدي بلاده فوزا في مباراة الأمس.

5 - مهاجم الكاميرون يقلد رونالدو أمامه

بعد أن سجل فينسنت أبو بكر هدفا لمنتخب الكاميرون في شباك البرتغال قام اللاعب بأداء نفس الحركة التي يقوم بها رونالدو البرتغالي بعد تسجيل أهدافه وآخرها الهدف الأول أمام الأسود الكاميرونية نفسها.