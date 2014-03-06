بيطرى القاهرة: ضبط طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة بأحياء القاهرة

شنت أجهزة محافظة القاهرة ومديرية التموين ومكاتبها بالأحياء بالتعاون مع مباحث التموين حملات رقابية مكبرة ومكثفة على الأسواق والمحلات بمختلف أنشطتها، تنفيذا لتعليمات الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة المشددة بضرورة ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطن القاهرى، وضرورة التفاعل مع الشكاوى والبلاغات التى ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق .

شملت تلك الحملات معظم مناطق القاهرة وأحيائها وأسفرت عن ضبط حوالى طن ونصف تقريبا من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر والبيانات وغير مطابقة للمواصفات بمحلات سوبر ماركت ومطاعم شهيرة بوسط المدينة والزيتون والبساتين، وضبط 710 كجم أسماك وجمبرى فاسدة وذات خصائص ومواصفات غير مطابقة بعدد من السوبر ماركت بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر وشارع شبرا وطريق المطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتحفظ عليها وتحرير محاضر للمخالفين، وجارى انتظار إذن النيابة بالتصرف وإعدام المضبوطات .

كما أسفرت حملات التفتيش والرقابة عن ضبط طن تقريبا من زيت الطعام بزجاجات غير مدون عليها تاريخى الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر بالمخالفة للقانون بإحدى الشركات بشارع مكرم عبيد، وضبط 1700 لتر مياه معدنية مجهولة المصدر بعدة شركات داخل زهراء المعادى ومحل أغذية ومشروبات بمدينة الرحاب، كذلك تم التحفظ على 250 كجم جبن، و2593 عبوة زيت شعر و1250 متر خرطوم بوتاجاز مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات .

كما نجحت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين فى ضبط 257 قطعة غيار مجهولة المصدر بشركة كائنة بشارع محمد حسن الجمل بمدينة نصر، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر لحين إذن النيابة بالتصرف.