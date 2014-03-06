أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التمريض والعلاج الطبيعى والفنيين الصحيين يرفضون مشاركة إضراب 8 مارس

Google+ Print
التمريض والعلاج الطبيعى والفنيين الصحيين يرفضون مشاركة إضراب 8 مارس التمريض والعلاج الطبيعى والفنيين الصحيين يرفضون مشاركة إضراب 8 مارس

أعلن الأطباء، كوثر محمود نقيب التمريض، وسامى سعد نقيب العلاج الطبيعى وأحمد الدبيكى نقيب الفنيين الصحيين عدم مشاركة نقاباتهم فى إضراب المهن الطبية 8 مارس الجارى لرفض قانون الحوافز منتقدين محاولات بعض النقابات الطبية لاستقطاب هيئات التمريض بمستشفيات وزارة الصحة، للمشاركة فى إضراب الأطباء والأسنان والصيادلة.

وأكدت نقيب التمريض فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالنقابة لإعلان موقفها من الإضراب، أن ممثلى النقابة العامة والنقابات الفرعية رصدوا فى مستشفيات وزارة الصحة محاولات بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء دعوة التمريض للإضراب.

وأضافت: "مثل هذه الدعوات تمثل دعماً حقيقياً للمطالب الفئوية التى من شأنها التأثير على عجلة الإنتاج فى قطاع الصحة، مؤكدة أن التمريض لا يمكن إقرار الكادر بدونهم فهم عصب المنظومة الطبية، حيث يؤدون 60% من الخدمات الطبية فى المستشفيات.

وحذرت نقيب التمريض من تعدى وتدخل بعض النقابات الطبية فى شئون نقابة التمريض الداخلية والمتعلقة بأعضائها فى وزارتى الصحة والتعليم العالى، مؤكدة أن النقابة لن تلجأ إلى الضغط بالمظاهرات الفئوية للحصول على مكاسب على حساب المرضى.

وأوضحت أن النقابة تطالب بحقوق أعضائها المهنية والوظيفية من خلال الطرق القانونية والشرعية دون مساومة المرض، وعبرت عن اندهاشها من سعى بعض النقابات لتحريض التمريض على الإضراب فى ظل الظروف السياسية الراهنة التى تعيشها البلاد.

وقالت إن المهن الطبية ذات حساسية عالية، وقد يؤدى تأخر الطبيب أو الممرض عن إسعاف المريض إلى تعريض حياته للخطر بعكس إضراب المهن الأخرى، وأكدت أن التمريض سوف يحصل على أى ميزات مالية يحصل عليها أى من أعضاء الفريق الصحى، ودعت التمريض إلى عدم مخالفة "قسم المهنة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365