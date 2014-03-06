مسئول بالمركز المصرى الإثيوبى: الإعداد لبرامج تدريبية مصرية لعمليات زرع الكلى بأديس أبابا

صرح الدكتور جلال عبد السلام استشارى جراحة المسالك البولية والمشرف العام على المركز المصرى الإثيوبى للكلى والمسالك البولية فى مستشفى "سان بولس" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بأنه تم الإعداد لعمل برنامج تدريبى مصرى كامل لعمليات زرع الكلى فى إثيوبيا، وذلك من خلال القيام ببرامج تدريبية فى مصر للطاقم الطبى الذى سيشارك فى عمليات زرع الكلى فى إثيوبيا.

وقال الدكتور عبد السلام فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأديس أبابا "إنه سيتم إجراء التدريب فى مصر اعتبارا من شهر أبريل أو مايو القادمين، كما سيجرى إعداد البرامج التدريبية اللازمة وتحديد أماكن التدريب ومدته حيث سيتم تدريب 16 فردا من بينهم أطباء وممرضين وفنيين إثيوبيين، وسيكون تدريب معظمهم فى المعهد القومى للكلى والمسالك البولية بالمطرية فى مصر على عمليات زرع الكلى".

وأوضح أنه سيتم دعم المستشفى الإثيوبى بوجه عام، حيث سيتم إنشاء وحدة رعاية مركزة، لافتا إلى أن مسئولى المستشفى طلبوا عمل برامج تدريبية للطاقم الطبى الذى سيعمل فى وحدة الرعاية المركزة، منوها بأنه تم الإعداد لتدريبهم فى مصر وعلى أجهزة مصرية، كما سيساعدهم فريق طبى مصرى فى إجراء عمليات زرع كلى لخمس أو ست حالات فى إثيوبيا.

كما أضح أنه سيقوم بزيارة أديس أبابا خلال شهر أبريل القادم لبدء عمل التدريب، الذى سيستغرق 10 أيام كل شهرين أو ثلاثة، لافتا إلى أن هناك طبيبة إثيوبية كانت قد جاءت للمعهد القومى فى مصر وتلقت تدريبيا لمدة شهرعلى الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى طبيب مسالك بولية يدعى تيكلا برايم الذى كان قد جاء أيضا لمعهد الكلى فى المطرية وقضى ثلاثة شهور للتدريب.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عبد السلام "إن مسئولى المستشفى الإثيوبى طلبوا طاقما من بعض الأساتذة الجامعيين للتدريس بكلية الطب الخاصة بالمستشفى، مؤكدا أنه يتم السعى لمساعدتهم على قدر المستطاع، حيث تم تفويضه بإعداد الطاقم بالتعاون مع وزارتى الخارجية والصحة المصرية وكليات الطب، منوها بأنه سيتم الاتصال بعمداء الكليات لتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك من الطاقم الطبى للتدريس".