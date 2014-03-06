وزير الرى: ندرس تحويل مصرف المحيط بالجيزة إلى نهر النيل

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم حاليا الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الجيزة، لحل مشاكل تلوث الجزء الواقع من مصرف المحيط داخل الكتل السكنية بالمحافظة.

وأضاف الوزير فى بيان له اليوم، أن ذلك يأتى بعد أن أصبحت تكلفة أعمال الصيانة وإزالة التعديات الواقعة بصفة مستمرة من قبل المواطنين تشكل عبئا على الوزارة، علاوة على إلقاء بعض سيارات النقل المخالفة مخلفات المبانى عليه، مما يؤثر على شبكات الصرف المغطى وارتفاع منسوب المياه بالأراضى الزراعية جنوب مدينة الجيزة.

وأوضح الوزير أنه يجرى تحويل مياه الصرف الزراعى إلى نهر النيل مباشرة، بدلا من استخدام سحارة الراهاوى ومنه لفرع رشيد، خاصة وأن نوعية هذه المياه جيدة وغير ملوثة – وفقا لتأكيده-.

وأشار الوزير إلى أن المصرف البالغ طوله 128 كيلو مترا، منهم 69 كيلو مترا بالجيزة نفسها، من المصارف الرئيسية، حيث يخدم مساحة 145 ألف فدان بأربعة محافظات، ويبدأ من ديروط بأسيوط ثم المنيا وبنى سويف وينتهى بالجيزة، لافتا إلى أن البروتوكول يشمل إجراء عمليات إعادة تأهيل لمصرفى أبو النمرس ومحيط المساندة، وتنفيذ بعض الأعمال الصناعية وتوسيع المجرى لاستيعاب كميات المياه نتيجة تحويل المصرف.

ومن جانبه أوضح المهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف المغطى التابعة لوزارة الرى، أن المشروع المقترح مراجعته حاليا من المحافظة، سوف يسهم فى زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية داخل المحافظة، نتيجة انخفاض منسوب المياه الجوفية بها الذى كانت تتعرض له نتيجة حدوث انسدادات بشبكة الصرف المغطى، وأيضا تحسين الشبكة والقضاء على الانسدادات التى تتعرض لها الشبكة نتيجة قيام الأهالى بإلقاء المخلفات بأنواعها بما فيها ردش المبانى.

وتابع جويلى أنه فى نفس الوقت يمكن استغلال المساحات الناتجة عن عملية التحويل فى إقامة محاور مرورية جديدة، لتسهيل حركة المرور داخل المحافظة، وتشجير ومنتزهات للمواطنيين، لافتا إلى أن الوزارة تتعاون مع محافظة الجيزة بتنفيذ مشروع تطوير ترعة الزمر البالغ طولها 29 كيلو مترا من خلال عمل تغذية للترعة من النهاية "بالراجع" من الرياح الناصرى، بإنشاء 50 بئرا جوفية لتوفير مصدر مائى بديل.

ويأتى ذلك لتعويض ردم 14 كيلو مترا من الترعة داخل الكتل السكنية، لإيجاد محاور مرورية جديدة، واستغلال المناطق التى يتم ردمها لعمل منازل كبرى جديدة فى إطار الخطة القومية للكبارى العليا المنفذة على مستوى المحافظة.