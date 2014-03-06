السفير يوسف كمال بطرس يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفيتنامى

قدم يوسف كمال بطرس سفير مصر لدى فيتنام أوراق اعتماده إلى الرئيس الفيتنامى تشوم تان سانج، حيث أعرب الرئيس الفيتنامى فى بداية اللقاء عن خالص تحياته للسيد الرئيس المستشار عدلى منصور مُشيداً بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وضرورة العمل على تحقيق نقلة فى مختلف أوجه التعاون فى ظل الإمكانيات المتاحة للجانبين, وخاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وأهمية العمل على سرعة عقد الجولة القادمة من اللجنة الحكومية المشتركة.

كما عبر الرئيس الفيتنامى عن شكر وتقدير بلاده لاعتراف مصر بوضعية الاقتصاد الفيتنامى كاقتصاد سوق حر ومساندة مصر لترشيح فيتنام لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة, مُثنياً كذلك على منح تعلم اللغة العربية التى يقدمها الجانب المصرى لبلاده وأسهمت فى توفير كوادر تتحدث اللغة العربية بالعديد من المؤسسات الفيتنامية.

ومن جانبه, نقل السفير تحيات السيد الرئيس إلى الرئيس الفيتنامى مُتمنياً للشعب الفيتنامى مزيداً من التقدم والازدهار, مُتطرقاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومشيراً إلى مظاهر التطور التى تشهدها أوجه التعاون السياسى بين البلدين وتبادل التنسيق بينهما فى المحافل الإقليمية والدولية وأهمية العمل على تنمية أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات فى مجال التنمية, موضحا وجود اتفاق مبدئى على انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة الوزارية المشتركة خلال النصف الثانى من العام الجارى بعد الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية.

ونوه "يوسف بطرس" إلى ضرورة العمل على تطوير التعاون بين البلدين فى مجالات السياحة والزراعة والطاقة واجتذاب استثمارات فيتنامية فى عدد من القاطعات بمصر مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنقيب عن النفط والثروة السمكية, مؤكداً فى هذا الإطار كذلك على أهمية البعد الثقافى فى دعم العلاقات الشعبية وقيامنا بالعديد من الفعاليات الثقافية والترويجية فى فيتنام وكان من آخرها زيارة الفرقة القومية للفنون الشعبية على هامش الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى للفرانكفونية فى هانوى خلال شهر مارس الجارى.