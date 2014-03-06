الناشطات الممنوعات من دخول مصر يلفتون انتباه الركاب بالغناء

عرضت سلطات المطار قائمة بأسماء ناشطات للكشف عن موقفهن إذا كان مسموح لهن بالدخول إلى مصر أم لا, إلا أنهن رفضن ذلك وفضلوا الاستمرار وافتراش الأرض بالمطار حتى حل الأزمة .

وفى محاولة للفت انتباه الركاب المسافرين بصالة الوصول رقم "٣" ارتفعت أصوات الناشطات بالغناء مرددات "نناديكم نشد على أيديكم نبوس الأرض تحت نعالكم ونقول نفديكم" رافعين اللافتات والاعلام مكتوب عليها "العدالة للأميرة فلسطين" ويأتى ذلك وسط تواجد أمنى مكثف لجميع قيادات مطار القاهرة الدولى لمحاولة حل الأزمة والتفاوض مع الناشطات المتعنتات.

وصرح مصدر أمنى مسئول بمطار القاهرة، بأن الناشطات الفرنسيات لم يسلمن جوازات السفر بالمطار، وبالتالى لا نعرف أسماءهن حتى يمكن الكشف عن موقفهم الأمنى، وأوضح أن ١٢منهن تقدمن بالجوازات لدخول القاهرة، وبالكشف عنهن تبين أنهن على قوائم الممنوعين من دخول البلاد طبقا لتعليمات جهات أمنية، وطلبنا من الباقيات تقديم جوازات السفر إلا أنهن رفضن.

يذكر أن هؤلاء الناشطات يتبعن منظمة تدافع عن حقوق المرأة، وكن يردن السفر إلى قطاع غزة للتضامن مع المرأة الفلسطينية, إلا أنه بعد علمهن بأن معبر رفح مغلق طلبن الدخول إلى القاهرة حتى يتم فتح المعبر، ويرافق الناشطات صحفى بلجيكى.