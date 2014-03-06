إحدى الناشطات المعتصمات بالمطار: تلقينا معاملة حسنة من السلطات المصرية

فى أول تصريح لإحدى النشاطات المعتصمات بمطار القاهرة الدولى، والتى تدعى "نادية" دون ذكر باقى الاسم، أكدت أنهن تلقين معاملة حسنة من السلطات المصرية وأمن المطار خلال الفترة الماضية ولم يحتك بهم أحد، مشيرة إلى أنهن حركة دولية تسمى "نساء ضد الحصار الإسرائيلى بغزة"، وعنوانها على موقع التواصل الاجتماعى هو femmes contre le blocks de garza، وتضم الحركة نساء من أمريكا وأيرلندا وإنجلترا وفرنسا وبلجيكا والجزائر.

وأضافت أنهن لم يكن لديهن معلومات مؤكدة عن أن المعبر مفتوح أم مغلق، بل كانت هناك معلومات متضاربة، إلا أنهن جاءوا إلى مصر وكان هناك ثقة منهم بأنهم ستسمح لهم السلطات المصرية بدخول غزة.

وأضافت أن الناشطة "جميلة أبو حريد" رجعت من باريس مرة أخرى بعد وصولها من الجزائر للانضمام لمجموعة فى باريس لكى تسافر معهم لمصر، وذلك بسبب ضغوط عليها لعدم السفر لمصر، حيث تم إبلاغها من قبل السلطات الجزائرية بعدم السفر لمصر لعدم خلق أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأضافت أن موقفهم الحالى سيظلون كما هن فى حالة اعتصام حتى يظهر جديد وتتخذ المجموعة قرارا مناسبا، سواء فى مغادرة القاهرة أم الاستمرار فى الاعتصام، حيث لم يتحدد موقفهم بعد.