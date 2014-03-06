أطباق مرحة للأطفال

تعاني بعض الأمهات من ضعف شهية أطفالهن، ورفضهم المستمر لوجبات الطعام المقدَّمة لهم، مع الاعتماد على الوجبات السريعة؛ لذا سنقدم لكِ طرقاً سهلةً لتجذبي طفلك للطعام المنزلي، وتحفزيه على تناول الطعام الصحي.

*سندويش السمكة

حضري له السندويش بالحشو الذي يحبه، وشكليه على شكل سمكة، حيث يمكنك قص خبز التوست لأنصاف دوائر ودهنه من الداخل، إما بالجبنة القابلة للدهن، أو اللبنة أو القشطة مع العسل، ثم اصنعي زعانف السمكة وفمها من الخيار، وباقي جسمها وذيلها من الخس، كما يمكنك استخدام بياض البيض لصنع بياض عيني السمكة، والزيتون الأسود أو الأخضر لصناعة البؤبؤ.

*سندويش السفينة

قصي خبز التوست لنصفي دائرة وادهنيهما من الداخل بالجبنة الخاصة بالدهن، وأغلقي السندويش لتشكيل جسم السفينة، وضعيها على الجزء الأخضر من الخس الذي يمثل البحر، واصنعي من الخيار عمود الوصل ما بين السفينة والشراع، أمَّا الشراع؛ فسيكون عبارة عن قطعة من جبنة المثلثات، وقرص الشمس عبارة عن نصف صفار بيضة مسلوقة.

*البيضة الضاحكة

ليتناول طفلك البيضة المسلوقة كاملة؛ أقنعيه بأنها تبتسم له؛ واسلقي بيضة وقشريها وفرغي مثلثين صغيرين في الجزء الأعلى؛ لتتمكني من وضع الأذنين اللتين ستصنعينهما من أطراف خبز التوست، وقطعي شريحتي زيتون من المنتصف وثبتيهما في الجزء الأمامي من البيضة؛ فهاتان هما العينان، وألصقيهما باستخدام ذرات صغيرة من الكاتشب، ولتصنعي الفم؛ قشري جزءاً صغيراً من حبة فجل وشكليها على شكل نصف دائرة، ثم ضعي البيضة الضاحكة على مربع صغير من خبز التوست لتثبيتها.

*وردة البيض

لا يقتنع الكثير من الأطفال بتناول صفار البيض، ما عليكِ سوى سلق بيضة وتقطيعها باستخدام قطاعة البيض، وإزالة الجزء الأبيض، وتشكيل وردة من دوائر صفار البيض، وباستخدام الخيار يمكنك صنع ساق الوردة وورقتها، ثم ضعي القليل من الكاتشب في صحن، واغمسي قطعة من خبز التوست فيها للتطبيع على الوردة.

*سندويش المارتديلا المرحة

بعد تحضير السندويش التقليدي بحشو المارتديلا؛ قطعي حبة من الزيتون لتشكلي العيون والأنف، وباستخدام الخيار اصنعي أيدي وأرجلاً، ومن أوراق البصل الأخضر اصنعي الشعر.

*طبق الفواكه المرحة

استخدمي قطعتين من حلقات الأناناس الطازج لصناعة العيون، وضعي بكل فتحة عين حبة تمر، واستخدمي حبة تمر أخرى لصناعة الأنف، وقشري له موزة؛ لتشكلي ابتسامة الطبق.