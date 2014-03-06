مشاركة مصرية فى ملتقى لبنان الإقتصادى لدعم الإستثمار

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة متوجها على رأس وفد إلى بيروت فى زيارة للبنان يشارك خلالها فى فعاليات ” ملتقى لبنان الإقتصادى ” الذى يبدأ السبت القادم.

ويعرض الوفد المصرى خلال الملتقى فرص الإستثمار المتاحة بمصر والتيسيرات التى تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع عملية الإستثمار , وإمكانيات إقامة مشروعات إستثمارية مشتركة، كما يلتقى الوفد مع عدد من المسئولين السياسيين والخبراء وأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال المشاركين فى الملتقى لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وهذه الجهات.

كما يلتقى الوفد مع المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات “ايدال ” والمنظمة للملتقى مع مجموعة ” الإقتصاد والأعمال” وإتحادات الغرف العربية واللبنانية.

ويشارك الوفد فى إجتماع غدا الجمعة دعت إليه المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات ــ ايدال ــ تشارك فيه هيئات تشجيع الإستثمار فى الدول العربية ، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة من شأنها تحديد الخطوات الواجب إتباعها على مستوى الحكومات عموما، وعلى مستوى هيئات تشجيع الإستثمار خصوصا .