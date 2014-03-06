خطوبة سوزان نجم الدين على رجل أعمال خليجي

وسط تكتم شديد، تمّت خطوبة الفنانة السورية سوزان نجم الدين على رجل أعمال خليجي من الأثرياء العرب لم تعرف هويته بعد. الصور جاءت لتجيب على كثير من التساؤلات حول صحة طلاق سوزان نجم الدين من زوجها السابق سراج الأتاسي الذي لم تؤكده مسبقاً نجم الدين خاصة بعد رفضها البقاء معه في الولايات المتحدة الأميركية. الجدير بالذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين دخلت في مجال الفن في بداية التسعينيات. متزوجة من رجل أعمال ولديها أربعة أولاد صبيان وبنتان، تملك نادياً رياضياً اسمه "تشامبيونز". وتمتلك شركة إنتاج فني اسمها سنا للإنتاج الفني والاسم أُخذ من (سنا أول حرف س من سوزان ون من نجم وا من الدين).

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