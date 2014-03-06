200 ألف يتابعون نسرين طافش على "فيسبوك"

حقق "برومو" مسلسل "تحالف الصبار" الذي عرضته شبكة "أم بي سي" وتظهر فيه النجمة نسرين طافش، نسبة مشاهدة فاقت التوقعات، وتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وبين "فانز" بطلة العمل بحماسة تعكس تشوقهم لمتابعة مسلسل نجمتهم يوم الجمعة المقبل على شاشتي "إم بي سي4" و"إم بي سي مصر".

تحالف الصبار يعدّ أول مسلسل عربي تشويقي بمواصفات عالمية تدور أحداثه في مدينة دبي العصرية التي تجمع كل جنسيات وأعراق العالم، وتمثل المكان الأنسب لسرد تفاصيل القصة التي تتحدث عن صراع المال والنفوذ والمؤامرات بأحداث تشويقية جاذبة ومتسارعة، بعيداً عن أسلوب المماطلة حيث تجتمع كاتيا وسامي للتحالف سوية وجه الوجه لتفيذ مخطط انتقامي من مجموعة من"حيتان" المال.

المسلسل إخراج الإسباني خوسيهما رياكار والذي أخرج المسلسل برؤية سينمائية حماسية وتأليف الكاتب: رائد بوعجرم. وبطولة نسرين طافش، شريف سلامة من مصر، وابراهيم الحربي وغيرهم.

وكانت صفحات الفنانة نسرين طافش على "فيسبوك" وتويتر وإنستغرام قد حصدت تشجيعاً كبيراً من معجبيها المتحمسين لمتابعة المسلسل، وغصّت صفحتها بتعليقات من مختلف دول العالم العربي للاستفسار عن مضمون العمل والحديث عن أدائها التشويقي المتقن الذي بيّنه "البرومو" وأناقتها اللافتة وإطلالتها الراقية، لاسيما أن الصور الأولى للعمل كشفت أنها تظهر بشخصية مركبة وتختلف من حلقة لأخرى لأغراض تجسسية، وقد صممت أزياء البطلة خصيصاً من قبل مصممة الأزياء المعروفة هويدا البريدي.

يُذكر أن صفحة معجبي النجمة نسرين طافش على فيس بوك تجاوزت 200 ألف معجب من مختلف دول العالم، برقم يعدّ الأعلى لنجم سوري، كما أن حسابها على إنستغرام حقق 50 ألف متابع رغم حداثة إطلاقه.