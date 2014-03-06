أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. فوز ' غريب ' لمصر على البوسنة

Google+ Print
بالفيديو .. فوز ' غريب ' لمصر على البوسنة بالفيديو .. فوز ' غريب ' لمصر على البوسنة

تغلب المصري على نظيره البوسني بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بينهما في النمسا مساء الأربعاء.

سجل هدفي محمد ناجي جدو في الدقيقة 52، ومحمد صلاح في الدقيقة 64.

وحقق المنتخب المصري الفوز الأول في المباراة الأولى التي يخوضها تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني الجديد الذي تولى المسؤولية خلفا للأمريكي بوب برادلي.

ونجح الفراعنة في التغلب على منتخب البوسنة الذي تأهل إلى كأس العالم بالبرازيل 2014 وقدم أداء قويا.

ولم تذاع المباراة على أي قناة مصرية أو عربية رياضية في ظل تضارب شديد بسبب إعلان قنوات (بي.إن سبورت) إذاعتها ثم التراجع في اللحظات الأخيرة.

3-4-3

دخل غريب المباراة بطريقة جديدة هي 3-4-3 بعدما اعتمد على الثلاثي أحمد سعيد أوكا ورامي ربيعة وعلي غزال في الدفاع.

كما أقحم غريب أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر وأحمد المحمدي في مركز الظهير الأيمن، وفي الأمام جاء الثلاثي محمد صلاح ومحمد ناجي جدو وخالد قمر.

 

وجاء الشوط الأول سلبيا بين الفريقين رغم سيطرة المنتخب المصري وظهوره بشكل متماسك ومنظم.

وتألق أحمد فتحي وكان مصدر الخطورة الأكبر للمنتخب بعدما سدد ثلاث كرات خطيرة على مرمى البوسنة. (شاهد فرص فتحي)

عودة جدو

في الشوط الثاني نجح الثنائي محمد جدو ومحمد صلاح في التألق بتحركات متتالية خلخلت الدفاعات البوسنية.

وبالفعل تقدم جدو عن طريق كرة طولية هيأها له صلاح لينفرد بالمرمى ويضعها بهدوء داخل الشباك. (شاهد الهدف)

وأضاف صلاح نفسه الهدف الثاني بعدما هيأ له جدو تسديدة من خارج المنطقة ليضع الكرة لحظة خروج حارس المرمى داخل الشباك. (شاهد الهدف من هنا)

ونجح المنتخب المصري في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري