بالفيديو .. فوز ' غريب ' لمصر على البوسنة

تغلب المنتخب المصري على نظيره البوسني بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بينهما في النمسا مساء الأربعاء.

سجل هدفي مصر محمد ناجي جدو في الدقيقة 52، ومحمد صلاح في الدقيقة 64.

وحقق المنتخب المصري الفوز الأول في المباراة الأولى التي يخوضها تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني الجديد الذي تولى المسؤولية خلفا للأمريكي بوب برادلي.

ونجح الفراعنة في التغلب على منتخب البوسنة الذي تأهل إلى كأس العالم بالبرازيل 2014 وقدم أداء قويا.

ولم تذاع المباراة على أي قناة مصرية أو عربية رياضية في ظل تضارب شديد بسبب إعلان قنوات (بي.إن سبورت) إذاعتها ثم التراجع في اللحظات الأخيرة.

3-4-3

دخل غريب المباراة بطريقة جديدة هي 3-4-3 بعدما اعتمد على الثلاثي أحمد سعيد أوكا ورامي ربيعة وعلي غزال في الدفاع.

كما أقحم غريب أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر وأحمد المحمدي في مركز الظهير الأيمن، وفي الأمام جاء الثلاثي محمد صلاح ومحمد ناجي جدو وخالد قمر.

وجاء الشوط الأول سلبيا بين الفريقين رغم سيطرة المنتخب المصري وظهوره بشكل متماسك ومنظم.

وتألق أحمد فتحي وكان مصدر الخطورة الأكبر للمنتخب بعدما سدد ثلاث كرات خطيرة على مرمى البوسنة. (شاهد فرص فتحي)

عودة جدو

في الشوط الثاني نجح الثنائي محمد جدو ومحمد صلاح في التألق بتحركات متتالية خلخلت الدفاعات البوسنية.

وبالفعل تقدم جدو عن طريق كرة طولية هيأها له صلاح لينفرد بالمرمى ويضعها بهدوء داخل الشباك. (شاهد الهدف)

وأضاف صلاح نفسه الهدف الثاني بعدما هيأ له جدو تسديدة من خارج المنطقة ليضع الكرة لحظة خروج حارس المرمى داخل الشباك. (شاهد الهدف من هنا)

ونجح المنتخب المصري في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.