نجوم كبار لم يحصلوا يوماً على أوسكار

ربما تكون أجمل اللحظات في حياة الممثل هي لحظة سماع اسمه فوق منبر الأوسكار. فالحفل الذي يُقام بمناسبة توزيع هذه الجوائر يُعتبر الحفل الأضخم على مستوى العالم، حيث تحتدم المشاعر، فلا يدري النجم أيبكي أم يضحك! وقد يتفوه الفائزون بأيّ كلام تحت وقع الصدمة، وقد تتفتق أريحيتهم عن كلام يفوق الوصف، وقد ينهارون... لكن اللحظة نفسها تُعدّ من أقسى اللحظات على النجوم الكبار من المرشحين والخاسرين.

لكن اللافت أنّ هناك بعض الممثلين المشاركين قد تكرّر ترشيحهم لنيل جوائز الأوسكار، إلا أنهم لم يحصلوا أبداً على جوائز.

وهذه لائحة بأسماء الممثلين الكبار الذين لم يحصلوا يوماً على أوسكار:

Johnny Depp: خلال تاريخه المهني الممتدّ لـ 26 عاماً في التمثيل، وترشيحه 3 مرات لجوائز الأوسكار، عن أفلامه "Sweeney Todd" و"Finding Neverland" و "Pirates of the Caribbean" ، إلا أنّ Johnny لم يحصل على أي من جوائز الأوسكار، برغم أنه يستحقّها بالفعل.

Leonardo DiCaprio: لقد ترشح 5 مرات لجوائز الأوسكار، وآخرها كان هذا العام، إلا أنّه لم ينل بعدُ شرف حصوله على الأوسكار التي يستحقها بجدارة.

Samuel L. Jackson: رغم أن أفلامه تحصد أعلى الإيرادات، إلا أنّ الصدمة الكبيرة هي أنّ Samuel لم يترشّح إلا مرة واحدة لجائزة أوسكار كممثل مساعد في فيلم "PulpFiction" وحتى أنه لم ينلها في عام 1994.

Glenn Close: الكثير يعتقد أن Glenn هي نجمة الأوسكار الأولى. لكنها في الواقع لم تحصل يوماً على جائزة أوسكار، برغم ترشيحها 6 مرات، حيث لم تنل شرف الفوز يوماً. وكانت آخر مشاركة لها عام 2011 عن فيلمها " Albert Nobbs".

Julianne Moore: رغم أنها مميّزة فعلاً، إلا أنها لم تحصل على أيّ جائزة مهمّة في حياتها أبداً، برغم ترشيحها للأوسكار عام 1997 عن فيلم " Boogie Nights"، وعام 2009 عن فيلم "The End of the Affair"، إضافة إلى ترشيحها لجائزتين عام 2011 عن فيلميها " The Hours" و" Far From Heaven".

Tom Cruise: المشهور حالياً بتفاصيل حياته الشخصية أكثر من أعماله، تمّ ترشيحه 3 مرات لجوائز الأوسكار، إلا أنه عاد فارغ اليدين. ففي عام 1990 تمّ الترشيح لأول مرّة عن فيلميه " Born on the Fourth of July"، ثمّ بعد 7 أعوام ترشّح عن فيلمه "Jerry Maguire"، فيما كان آخر ترشيح له منذ 14 عاماً عن فيلم " Magnolia".