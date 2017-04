300Rise of An Empire في الصالات العربية

300Rise of An Empire و Mr. Peabody & Sherman هما الفيلمان الجديدان اللذان بدأ عرضهما هذا الأسبوع في معظم الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

300Rise of An Empire

بعد نجاح الفيلم الملحمي 300 عام 2006 ، ها هو الجزء الثاني الذي جاء شبيهاً لما شاهدناه من قبل ولكن مع عنف أكثر وعرض ممتع بالأبعاد الثلاثية. هذا الفيلم تجري أحداثه بالتزامن مع الجزء الأول حيث تمّت في أسبرطة إبادة جيش الملك "ليونيداس" الذي كان مؤلفاً من 300 جندياً على يد الملك الفارسي "زرکسيز" الذي قرر إكمال حربه بمساندة الفاتنة "آرتمیس" ضد اليونان وملكها "ثيميستوكليس"، من خلال معركة دامية ستحوّل أمواج البحر الزرقاء الى لون دماء المحاربين الحمراء. 300Rise of An Empire فيلم جيّد وممتع للمشاهدة بالرغم من عنفه الزائد، من بطولة Sullivan Stapleton و Eva Green و Lena Headey ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عمان والعراق وقطر ولبنان.

Mr. Peabody & Sherman

محبو الأفلام الكرتونية هم على موعد هذا الأسبوع مع فيلم من إنتاج شركة Dreamworks Animation بعنوان Mr. Peabody & Sherman للمخرج Rob Minkoff والمقتبس عن سلسلة تلفزيونية عرضت بين عامي 1959 و 1964 بعنوان Rocky and His Friends. تدور قصة الفيلم حول Mr. Peabody وهو أذكى كلب في العالم والذي يقرر مساعدة Sherman وهو ولد بالتبني للتحضير لدخول المدرسة ولهذا الغرض سيعطيه دروساً في التاريخ من خلال الرجوع بالزمن الى الوراء بواسطة آلة بناها Mr. Peabody. ولكن الأمور ستتعقّد عندما يخرق Sherman القوانين وتضيع زميلته في المدرسة وصديقته Penny.

Mr. Peabody & Sherman يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وسلطنة عمان والعراق وقطر ولبنان.