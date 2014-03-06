زينة متهمة بتقليد نانسي عجرم

كما سبق وأشرنا في "سيدتي نت" إلى استعداد زينة لتصوير مسلسلها الجديد «الجسر» مع النجم تيم حسن، فقد علمنا أنّ زينة تستعد لتجسيد دور فتاة اسمها صباح تعمل في أحد المقاهي الشعبية تقدم المشروبات للزبائن. فيما يتصارع عليها كل رجال المنطقة وزبائن المقهى.

وترتدي زينة في المسلسل ملابس تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت ترتديها نانسي عجرم في أغنيتها الشهيرة «أخاصمك آه» والتي قدمت فيها نانسي دوراً شبيهاً بذلك. وكان «الكليب» سبباً في شهرتها في مصر والوطن العربي.

فهل سيكون تقليد نانسي لصالح زينة؟ أم أنّ المقارنة لن تكون منصفة؟ وهل ستكون لمشكلتها مع أحمد عز أثراً في تزايد أو تراجع شعبيتها، أم أن المسلسل وحبكته هي من ستحدد خيار الجمهور؟

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