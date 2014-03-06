كيني وست يمنع كيم من حضور الحفلات المدفوع أجرها

منع المغنّي Kayne West خطيبته Kim Kardashian من الظهور مجدداً في الحفلات التي تتقاضى أجراً عليها، بعد الحادثة التي حصلت معها في فيننا.

وحسب ما ورد في أحد المواقع الإلكترونية الأمريكية، فقد جاء هذا القرار من Kayne إثر المضايقات التي تعرضت لها مصمّمة الأزياء العالمية، أثناء تلبيتها دعوة رجل الأعمال النمسوي Richard Lugner، مقابل مبلغ قدره نصف مليون دولار، حيث انتحل أحد العاملين شخصية Kayne وقام باستفزاز Kim، وهو يقول: "أنا أسود وأشبه خطيبك".

وعندما أبلغت Kim خطيبها ما حصل معها، طلب إليها مغادرة الحفلة على الفور، بعد أن أصيب بحالة شديدة من الغضب والاستياء، ثم منعها إثر ذلك من حضور أيّ من تلك الحفلات، مشيراً إلى أنها بهذه الطريقة تقوم ببيع روحها لقاء مبلغ من المال، حسب ما أفادت بعض المصادر المقرّبة منه.

ولكن هذا الأمر لم يرضِ والدة Kim أبداً، المذيعة الأمريكيةKris Jenner، نظراً إلى حصولها على نسبة 10 في المئة من كلّ مبلغ تتقاضاه ابنتها لقاء حضورها أيّ حفلة مدفوعة الأجر تُدعى عليها.

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