اختاري عطرك حسب نوع بشرتك!

حين تذهبين إلى متجر العطور المفضّل لديك، أنت لست بحاجة إلى صديقتك المقربة لتساعدك في اختيار العطر المناسب، بل ستكون نصائح الخبراء هي الأكثر قيمة لك.

فالعامل الذي يتعلق برائحة العطر أو علامته التجارية يعتبر عنصراً ثانوياً يمكنك البحث عنه لاحقاً، أما عن العنصر الأكثر أهمية فهو ذلك الذي يتعلق بنوعية العطر ومدى مناسبته لبشرتك، فعالم العطور واسع المجال، وربما وجدت أحد العطور ذات الرائحة الزكية، ولكنه غير ملائم لنوع بشرتك.

ولكي تجمعي بين الاختيارين، عليك بنصائح الخبراء التالية، والتي تتمركز حول القاعدة الأساسية التي تقول: "اختاري العطر الملائم لنوعية بشرتك أولاً"...

1. لصاحبات البشرة الدهنية

تساهم البشرة الدهنية في زيادة كثافة رائحة العطر، مما يؤثر في ثباته لمدة أطول. لذلك، فإنّ خبراء العطور ينصحون باختيار الأنواع الخفيفة التي تقلّ فيها نسبة المسك، وتزداد فيها نسبة الزهور.

2. لصاحبات البشرة الجافة

تؤثر البشرة الجافة كذلك في ثبات رائحة العطر، ولكن بشكل معاكس للبشرة الدهنية. فالبشرة الدهنية تساهم في ثبات رائحة العطر لفترة أطول، بينما تساهم البشرة الجافة في تطاير العطر من على البشرة.

وبدلاً من إعادة وضع العطر أكثر من مرة على مدار اليوم، ممّا يزيد من جفاف بشرتك؛ بسبب احتواء العطور على الكحول، يفضّل أن تقومي بالاعتماد دائماً على العطور الشتوية التي تتميّز بالرائحة النفاذة والكثيفة.

3. لصاحبات البشرة الحساسة

أما عن صاحبات البشرة الحساسة، فيجب عليهن الابتعاد تماماً عن العطور الثقيلة؛ لأنها قد تزيد من احمرار البشرة وحب الشباب. ويكمن الحل الأمثل في هذه الحالة بالاعتماد على العطور التي يغلب عليها وجود العناصر الطبيعية، كالورود والأزهار.

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