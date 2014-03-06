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فيليب لام: كنا محظوظون بالفوز على تشيلي

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فيليب لام: كنا محظوظون بالفوز على تشيلي فيليب لام: كنا محظوظون بالفوز على تشيلي

أكد الألماني فيليب لام قائد منتخب بلاده أنهم كانوا محظوظون بالفوز على تشيلي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء.

وسجل ماريو جوتزة لاعب بايرن ميونيخ هدف الماكينات الوحيد في شباك تشيلي ليتغلب به أبناء خواكيم لوف على ضيوفهم.

وقال لام في تصريحات عقب المباراة "إذا كانت تشيلي أهدرت هذا العدد الفرص فيمكنك أن تسميه فوز بالحظ".

وأضاف "الجمهور دفع ليشاهد مباراة وأداء أفضل من ذلك وبالتالي علينا تقبل صافرات الاستهجان، مازلنا لدينا بعض العمل الشاق قبل كأس العالم ونحن نعي ذلك ويجب أن نتعلم من تلك المباراة".

وتلعب ألمانيا في المجموعة السابعة القوية التي تضم منتخبات البرتغال وغانا وأمريكا بجانبها.

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